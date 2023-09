Wie hilft mir der Bezirk Oberfranken, wenn Angehörige pflegebedürftig werden? Welche Unterlagen brauche ich, um eine Förderung zu beantragen? Diese Fragen könnt ihr am Vormittag direkt an den Bezirk Oberfranken stellen. Zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 12.30 und 16 Uhr findet am Landratsamt Wunsiedel ein Sprechtag statt. Falls ihr da vorbeischauen wollt, müsst ihr euch allerdings vorher anmelden.

Anmeldungen über: 0921/7846 3201