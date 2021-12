Bezirk Oberfranken: Haushalt und Investitionen beschlossen

Der Bezirk Oberfranken ist vor allem für die Sozialhilfe zuständig. Über 90 Prozent des Haushalts fließen in soziale Aufgaben wie die Hilfe zur Pflege und die Eingliederungshilfe.

Der Bezirk hat seinen Haushalt für das nächste Jahr beschlossen.

Der Haushalt hat ein Volumen von fast 450 Millionen Euro. Mit dem Finanzvolumen der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks liegt der Haushalt sogar bei fast einer dreiviertel Milliarde. Er wurde einstimmig im Bezirkstag verabschiedet.

Außerdem will der Bezirk in den nächsten Jahren über 500 Millionen Euro in die Einrichtungen des Bezirks investieren, zum Beispiel für den Um- und Ausbau der Kliniken. Eine große Baumaßnahme ist zum Beispiel der Neubau des Bezirksklinikums Obermain in Kutzenberg. Auch in der Klinik in Rehau werden neue Bettenhäuser gebaut.