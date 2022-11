Bezirk Oberfranken: Haushalt soll zum Großteil in gesundheitliche Versorgung fließen

Der Haushalt des Bezirks Oberfranken soll im kommenden Jahr ein Volumen von fast 480 Millionen Euro umfassen. Den Großteil davon will der Bezirk in die soziale Sicherung investieren. Dazu gehört die Versorgung von 17.000 Personen mit einer geistigen, körperlichen und seelischen Behinderung oder von Pflegebedürftigen. Hinzu kommen die Patienten der vier oberfränkischen Bezirkskliniken. Schon das achte Jahr in Folge bleibt der Hebesatz der Bezirksumlage auf einem konstanten Niveau. Das sei laut Mitteilung möglich, weil der Bezirk Oberfranken mit seinen Mitteln sparsam umgegangen sei. Aber auch die höheren Ausgleichszahlungen des Staates würden ihren Beitrag leisten. Mit diesem Entwurf für den Haushaltsplan komme der Bezirk den Städten und Gemeinden so weit entgegen, wie es möglich und vertretbar sei, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Die Verabschiedung des Haushalts ist für den 14. Dezember geplant.