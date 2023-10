Beyoncé und Jay-Z benannten ihre Tochter nach einer Beere

Ultraschallbilder haben Superstar Beyoncé (42) und Rapper Jay-Z (53) nach eigenen Worten bei der Namenssuche für ihre gemeinsame Tochter Blue Ivy (inzwischen 11) inspiriert.

«Sie sollte eigentlich Brooklyn heißen», erzählte Jay-Z der Moderatorin Gayle King in der Sendung «CBS Mornings». Beim Ultraschall sei Blue Ivy dann jedoch so «super winzig» gewesen, dass er und Beyoncé ihr ungeborenes erstes Kind immer Blueberry, auf Deutsch Blaubeere, genannt hätten. «Neun Monate lang sagten wir: ‚Seht euch die kleine Blaubeere an‘, also wurde es ganz natürlich. Dann haben wir das ‚berry‘ einfach weggelassen und sie Blue genannt.»

Der Rapper, der bürgerlich Shawn Carter heißt und mit Songs wie «Empire State of Mind» oder «Crazy in Love» weltweit erfolgreich wurde, ist seit 2008 mit Beyoncé («Break My Soul») verheiratet. Blue Ivy kam 2012 zur Welt, die Zwillinge Rumi und Sir wurden 2017 geboren.