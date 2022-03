Beyoncé und Billie Eilish treten bei den Oscars auf

Insgesamt zehn prominente «Presenter» sollen die Oscars am kommenden Sonntag präsentieren. Unter ihnen sind unter (…)

Werden die Oscars jetzt zum Rockfestival? In wenigen Tagen werden die Goldjungen wieder verliehen. Und dieses Mal wird der Glitzer und (…)

Am 27. März soll die Oscar-Verleihung über die Bühne gehen. Jetzt wurden weitere prominente Mitwirkende bekannt gegeben. (…)

Vor 50 Jahren brachte Francis Ford Coppola mit «Der Pate» einen der größten Klassiker der Filmgeschichte in die Kinos. Nun hat der (…)

Francis Ford Coppola mit Stern auf «Walk of Fame» gefeiert

Dolly Parton will nicht in die «Rock & Roll Hall of Fame»

Anfang Februar hatte die Ruhmeshalle in Cleveland insgesamt 17 Nominierungen für dieses Jahr bekanntgegeben. Nun kündigt eine (…)