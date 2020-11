Beyoncé dominiert Grammy-Nominierungen – Bayern im Rennen

Los Angeles (dpa) – Die US-Sängerin Beyoncé geht mit den meisten Siegeschancen in die kommende Grammy-Verleihung. Die 39-Jährige sammelte bei der Verkündung der Nominierungen am Dienstag neun Preischancen in acht Kategorien ein. Unter anderem wurde ihr Song «Black Parade» sowohl in der Kategorie «Aufnahme des Jahres» als auch als «Song des Jahres» nominiert. Ebenfalls mehrere Nominierungen erhielten unter anderem Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Billie Eilish, Megan Thee Stallion und DaBaby. An der Verkündung der Nominierungen wirkten unter anderem Sharon Osbourne, Megan Thee Stallion, Dua Lipa und Imogen Heap mit.

Einige Trophäen könnten auch nach Deutschland gehen: So wurde unter anderem der Pianist Igor Levit in der Kategorie «Bestes klassisches Instrumentalsolo» für seine kompletten Beethoven-Sonaten nominiert, in der gleichen Kategorie haben auch der Violinist Augustin Hadelich und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks eine Preischance für ihre «Bohemian Tales». In zwei Jazz-Kategorien hat die Frankfurt Radio Big Band Siegeschancen, in einer Opern-Kategorie das Orchester und der Chor der Deutschen Oper in Berlin.

Die Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt gezählt werden, werden in rund 80 Kategorien vergeben. Rund 13 000 Mitglieder der veranstaltenden Recording Academy entscheiden über die Preisträger. Die für den 31. Januar 2021 geplante kommende Grammy-Gala soll von Comedian Trevor Noah moderiert werden. Der Südafrikaner ist seit 2015 Gastgeber der «Daily Show» beim US-Sender Comedy Central.