Bewusstlos und unterkühlt: Mann rutscht nachts in Bach ab

In Berchtesgaden haben Rettungskräfte einen bewusstlosen und unterkühlten Mann aus einem Bach geholt. Nach Angaben der Bergwacht des Bayerischen Roten Kreuzes vom Donnerstag war der 34-jährige Oberpfälzer in der Nacht auf Sonntag zu Fuß unterwegs, als er eine Böschung in den Kainbach abrutschte. Ein Anwohner bemerkte dies und rief den Notruf. Feuerwehr und Bergwacht suchten das Gebiet ab und fanden den bereits Unterkühlten bewusstlos im Bachbett. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Zum genauen Hergang des Unfalls machte die Bergwacht keine weiteren Angaben.