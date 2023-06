Bewohner schlägt Diebe in die Flucht

Zwei Diebe hat ein Mann in Unterfranken auf frischer Tat ertappt und vertrieben. Die Unbekannten hatten das Haus in Wiesthal (Landkreis Main-Spessart) am Freitag durch die offenstehende Garage betreten und waren bis in ein anliegendes Kellerabteil vorgedrungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Sie durchwühlten laut Polizei die Räume und stellten diverse Gegenstände wie Kleinwerkzeug und ein E-Bike zum Abtransport bereit. Als der Eigentümer sie in der Garage ertappte, ergriffen sie die Flucht. Am Tatort ließen sie mehrere Gegenstände zurück – etwa eine Ledertasche, die laut Polizei kurz zuvor gestohlen worden war.