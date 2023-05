Bewohner in Lebensgefahr: Neue Pellets für die Heizung strömten CO aus

Krasse Aussage – wegen einer Lieferung für die Pellets-Heizung waren im Landkreis Bamberg die Bewohner von drei Häusern in Viereth in Lebensgefahr. Am nächsten Morgen, so die Feuerwehr, wären alle tot gewesen. Die Pellets waren nach zu kurzer Lagerzeit geliefert worden und strömten Kohlenmonoxid aus. Ein Bewohner bemerkte einen seltsamen Geruch. Sein Heizungsbauer holte die Feuerwehr und die räumte drei angeschlossene Häuser. Der CO-Gehalt in der Luft im Haus war achtfach überschritten.

© NEWS5/Merzbach