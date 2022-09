Bewerbung für Zukunftszentrum: Heute fährt der Zukunftszug von Leipzig nach Plauen

Die Städte Plauen und Leipzig sehen sich als Sinnbild für die friedliche Revolution und damit auch letztlich für die Wiedervereinigung. Daher bewerben sich die Städte gemeinsam für das Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit. Für heute ist dazu eine große Aktion geplant. Der sogenannte Zukunftszug fährt von Leipzig nach Plauen. Der Zug soll die Pläne von Leipzig und Plauen für das Zukunftszentrum und die Transformationserfahrungen beider Städte erfahrbar machen. An Bord sind dann unter anderem auch die beiden Oberbürgermeister sowie weitere Akteure aus Politik, Wissenschaft, Kultur und auch geladene Bürger. Am Abend (17 Uhr) stellen dann beide Oberbürgermeister das Projekt auch in Plauen vor.