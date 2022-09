Bewerbung für Zukunftszentrum: Aktionen in Leipzig und Plauen, Ministerpräsident stellt Pläne vor

Die Städte Plauen und Leipzig sehen sich als Sinnbild für die friedliche Revolution und damit auch letztlich für die Wiedervereinigung. Daher bewerben sich die Städte gemeinsam für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Die Bewerbung soll in drei Wochen abgegeben werden. Heute (9 Uhr) stellt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auf einer Pressekonferenz die Pläne für die Bewerbung in Dresden vor. Hier sind auch die Oberbürgermeister von Leipzig und Plauen dabei. Am Abend (17 Uhr) stellen beide Oberbürgermeister das Projekt auch in Leipzig vor. Morgen (Donnerstag) ist dann auch eine Fahrt des Zukunftszugs geplant, der von Leipzig nach Plauen fährt. Auch in Plauen soll die gemeinsame Bewerbung dann morgen vorgestellt werden.