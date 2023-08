„Bewegtes Lesen“: Sommerferienprogramm in der Vogtlandbibliothek Plauen

Unter „bewegtes Lesen“ können sich die meisten wahrscheinlich erstmal nichts vorstellen. Was das genau ist, erfahrt ihr am Mittwoch (16.08.) von 9 bis 11 Uhr in der Vogtlandbibliothek Plauen. Das Sommerferienprogramm ist für Kinder von sieben bis neun geeignet. Die Kinder erwartet eine Kombination aus Bewegung, Leseübungen und Entspannungsübungen, heißt es in einer Mitteilung. Wer dabei sein will kann sich noch heute dafür anmelden.

Vogtlandbibliothek Plauen

Neundorfer Straße 8

08523 Plauen

Telefon: 03741 291 2422