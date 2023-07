Bewaffneter Raubüberfall in Supermarkt: Täter auf der Flucht

Ein bewaffneter Mann hat einen Supermarkt in der Oberpfalz überfallen. Der Mann habe die Mitarbeiter des Marktes in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Opferpfalz) am Montagmorgen mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Bei dem Überfall erbeutete der Unbekannte demnach einen niedrigen dreistelligen Betrag und flüchtete daraufhin.

Die Polizei konnte den Mann eigenen Angaben zufolge bisher nicht finden – trotz Suche mit einem Hubschrauber. Die Ermittler warnten davor, den möglicherweise immer noch bewaffneten Mann anzusprechen. Stattdessen sollten Zeugen die Polizei rufen.