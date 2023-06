Bewaffnete stürmen Shisha-Bar und schlagen auf Gäste ein

Mindestens zehn Menschen haben unter anderem mit Eisenstangen bewaffnet eine Shisha-Bar in München gestürmt und auf die Gäste eingeschlagen. Drei Besucher seien verletzt worden, darunter ein 32-Jähriger, der danach in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilte die Polizei am Montag mit.

Zudem hätten die Täter die gesamte Inneneinrichtung der Bar verwüstet und einen Schaden von mehr als 10 000 Euro verursacht.

Den Angaben zufolge waren mehrere Streifen in der Nacht auf Sonntag zu der Shisha-Bar gerufen worden. Die Täter seien jedoch vorher geflohen. Auch eine sofortige Fahndung habe zunächst keine Hinweise ergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung.