Bevölkerungsprognosen: Leichte Besserungen für Hochfranken

Die günstigsten Wohnungen Deutschlands im Landkreis Wunsiedel – die schlechteste Wirtschaftskraft Bayerns in der Stadt Hof. In den vergangenen Wochen haben uns viele Statistiken gezeigt, wo wir in Hochfranken aktuell stehen. Manches war dabei erfreulich, anderes ernüchternd. Eine Statistik tut uns dabei jedes Jahr besonders weh und heute hat sie das bayerische Landesamt für Statistik herausgegeben: Die Bevölkerungsprognosen. Die sehen auch heuer für Hochfranken nicht rosig aus. Aber zumindest sieht das Ausmaß des Bevölkerungsrückgangs von Jahr zu Jahr weniger drastisch aus. Der Landkreis Wunsiedel soll bis 2038 knapp 8500 Einwohner verlieren, der Landkreis Hof 9000 und die Stadt Hof 3000. Vergangenes Jahr waren es insgesamt noch einige tausend mehr. Besonders zu schaffen macht der Region vor allem die Überalterung und die Anzahl der Wegzieher.

Außerdem: Der Landkreis Wunsiedel ist nicht weiter der Landkreis mit der schlechtesten Prognose. Die rote Laterne hat jetzt der Landkreis Kronach übernommen. Also bleibt diese zweifelhafte Ehre weiter in Oberfranken. Der Landkreis Wunsiedel hat es innerhalb von 11 Jahren geschafft, das prognostiziere Minus fast zu halbieren und steht aktuell bei rund 11 einhalb Prozent bis zum Jahr 2038. Das wären laut Prognose knapp 8.500 Einwohner weniger. Der Trend würde auch an den aktuell boomenden Städten Selb und Marktredwitz nicht vorbeigehen, so das Landesamt. Ende der 30er Jahre soll Marktredwitz knapp 2.500 Einwohner und Selb 2000 Einwohner verloren haben. Wunsiedel soll demnach um das Jahr 2025 unter die 9000-Einwohner-Marke fallen. Dennoch: „Wir sind im Fichtelgebirge auf dem richtigen Weg“ wie Landrat Karl Döhler in einer Mitteilung erklärt.