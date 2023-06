Bevölkerung in Oberfranken: Anstieg durch Flüchtlinge aus der Ukraine

Bayerns Einwohnerzahl ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit 1990 nicht mehr. Um mehr als 192 000 Menschen habe die Bevölkerung des Freistaats zugenommen, teilt das Statistische Landesamt mit. Das entspricht einem Wachstum um anderthalb Prozent.

Dabei verzeichnen alle Regierungsbezirke einen Anstieg. In Oberfranken fällt er am geringsten aus mit fast 12 000 Menschen.

Der Bevölkerungsanstieg sei vor allem auf die Fluchtbewegung aus der Ukraine zurückzuführen. Demnach hat sich die Zahl der im Freistaat lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer eines Jahres mehr als verfünffacht.