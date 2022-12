Betrunkener US-Soldat schlägt Gast und Disco-Personal

Ein 21 Jahre alter US-Soldat hat in einer Schweinfurter Diskothek mindestens drei Personen leicht verletzt. Zuvor hatte der betrunkene Mann am Freitagabend andere Gäste provoziert und angerempelt. Darauf angesprochen, schlug der Mann einem der Gäste ins Gesicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch das Sicherheitspersonal bekam Schläge von dem 21-Jährigen ab. Vor der Diskothek ging der Soldat nochmals auf einen der Türsteher los.

Bei dem US-Soldaten wurde ein Alkoholwert von knapp zwei Promille festgestellt. Die Schweinfurter Polizei nahm ihn zunächst mit auf die Inspektion. Später wurde er an die amerikanischen Militärpolizei übergeben, wie es in solchen Fällen üblich ist.