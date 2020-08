Buchloe (dpa/lby) – Ein betrunkener Mann ist in Buchloe von seinem Balkon gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der 58-Jährige sei aus dem ersten Stock auf einen Gartentisch und einen Schirmständer gefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tisch sei dabei in mehrere Teile zerbrochen. Der Mann zog sich beim Aufprall in der Nacht zum Sonntag mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.