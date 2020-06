Betrunkener Schüler läuft über Bundesstraße

Immenstadt (dpa/lby) – Einen betrunkenen Schüler hat die Polizei in Schwaben auf einer Bundesstraße eingesammelt. Der 17-Jährige sei auf der Bundesstraße 19 bei Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) gegen die Fahrtrichtung gelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei bei dem Vorfall am Samstagabend mit 1,5 Promille alkoholisiert gewesen und habe orientierungslos gewirkt. Die Beamten nahmen den Jugendlichen, der nach eigenen Angaben auf dem Nachhauseweg war, aufs Revier und übergaben ihn später seiner Mutter.