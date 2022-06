Ein Betrunkener hat in Nürnberg mit einer Schreckschusspistole vom Balkon geschossen – nach Angaben der Polizei aus Langeweile. Mehrere Nachbarn hatten den Lärm am Mittwochabend gehört und konnten den 37-Jährigen mit den Ermittlern ausmachen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten zusätzlich zur Waffe einige Marihuanapflanzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.