Betrunkener ruft Polizei: Mit zwei Promille am Steuer

Ein betrunkener Mann in Schwaben hat die Polizei über seinen verschwunden geglaubten Autoschlüssel informiert – und wurde wenig später beim Autofahren erwischt. Der 26-Jährige hatte nach dem Besuch einer Diskothek in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) die Polizei angerufen und seinen vermeintlich gestohlenen Schlüssel gemeldet, korrigierte sich aber noch während des Anrufs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten wiesen ihn auf seine Fahruntüchtigkeit hin und machten sich auf den Weg zur Diskothek.

Wenig später entdeckten sie den 26-Jährigen fahrend in seinem Auto. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.