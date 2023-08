Betrunkener Radfahrer kollidiert frontal mit Tram

In München ist ein 36-Jähriger stark betrunken und mit dem Handy in der Hand mit dem Fahrrad frontal in eine Tram gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verletzte er sich dabei am Kopf. An der Trambahn sowie am Fahrrad entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5000 Euro.

Der Mann war Montagabend verbotenerweise mit dem Fahrrad falsch in eine Einbahnstraße gefahren, die zudem auf der einen Seite nur für den Tramlinienverkehr freigegeben ist. Dort kollidierte er dann mit der anfahrenden Tram und stürzte. Er trug keinen Fahrradhelm.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er stark alkoholisiert gewesen war. Zeugen gaben zudem an, dass der Fahrradfahrer kurz vor dem Zusammenstoß sein Handy bedient habe und dadurch abgelenkt gewesen sei. Der 36-Jährige wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei nahm die Ermittlungen auf.