Betrunkener Lkw-Fahrer fährt auf Weg zu Brauerei gegen Mauer

Ein betrunkener Sattelzug-Fahrer ist in Unterfranken auf dem Weg zu einer Brauerei gegen eine Mauer gefahren. Nach Polizeiangaben vom Samstag beging der Mann nach dem Zusammenstoß in Marktsteft (Landkreis Kitzingen) am Freitagmorgen Unfallflucht.

Die Beamten fanden den Lastwagen und dessen Fahrer jedoch wenig später in der Einfahrt einer örtlichen Brauerei, bei der der Mann seine Lieferung abladen wollte. Laut einem Sprecher gab der Mann den Unfall zu. Die Beamten stellten außerdem Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus, wie der Sprecher sagte. Gegen den Mann ermittle die Polizei nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.