Betrunkene Menschen kommen ja gerne mal auf verrückte Ideen – so auch dieser Mann aus Hof. Der Mann hat sich am Abend ein Ruderboot am Hofer Untreusee geschnappt und ist damit gut 60 Meter auf den See hinaus gerudert. Irgendwann haben ihn aber seine Kräfte verlassen und er hat lautstark um Hilfe geschrien. Kurz nach 20 Uhr ist dann die Wasserwacht Hof angerückt:

Betrunkener klaut Ruderboot

… so Sascha Rödel von der Wasserwacht Hof