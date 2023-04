Betrunkener Geisterfahrer auf A96 Richtung Füssen

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 96 bei Buxheim (Landkreis Unterallgäu) beinahe einen Zusammenstoß mit einer Zivilstreife der Polizei verursacht. Der 29-Jährige gab danach an, sich verfahren zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war demnach leicht betrunken und hatte am späten Montagabend die Überleitung von der A96 auf die A7 Richtung Füssen auf der falschen Seite befahren.

Der Zivilstreife kam der Wagen dann «plötzlich» entgegen, wie es hieß. Den Beamten gelang es demnach gerade noch, dem Geisterfahrer auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Wenige Minuten später hielt die Streife den Mann im Bereich der Anschlussstelle Aitrach (Landkreis Ravensburg) an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm Blut abgenommen. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.