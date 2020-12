Betrunkener Fahrer rammt Auto und Lkw: Drei Schwerverletzte

Schechen (dpa/lby) – Nach einem tödlichen Unfall in Oberbayern gehen die Ermittler davon aus, dass der Unfallverursacher Suizid (…)

München (dpa/lby) – Ein Mann ist in München an einer S-Bahn-Haltestelle ins Gleis gesprungen und konnte sich nur knapp vor einem (…)

Mann springt in Gleis: Rettet sich unter Bahnsteigkante

München (dpa/lby) – Beim Überqueren einer Fußgängerampel ist eine 82-Jährige in München von einem Lastwagen erfasst und schwer (…)

Trambahn kracht in Kleinbus

München (dpa/lby) – Eine Trambahn ist in München in einen Schulzubringer-Bus gekracht. Kinder seien in dem Kleinbus nicht (…)