Betrunkener Fahrer prallt gegen Hauswand: schwer verletzt

München (dpa/lby) – Ein betrunkener Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei gegen eine Mauer gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der 52-Jährige stand am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug auf einem Gehweg bei Haar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als Beamte auf das Auto zugingen, fuhr der Mann stadteinwärts davon. Er überfuhr eine Verkehrsinsel, mehrere Verkehrszeichen und touchierte ein geparktes Auto. Im Münchner Stadtteil Trudering prallte er frontal gegen eine Grundstücksmauer. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden. Nach Angaben der Polizei war der Mann stark alkoholisiert, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.