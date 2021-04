Furth im Wald (dpa/lby) – Ein 13-Jähriger hat den Autoschlüssel seiner Oma geklaut und ihren Wagen in ein Nachbarhaus gesteuert. (…)

13-Jähriger klaut Omas Autoschlüssel und kracht in Haus

Raser will Mordurteil anfechten

München (dpa) – Der am Dienstag nach einem Raserunfall wegen Mordes an einem 14 Jahre alten Jungen verurteilte Autofahrer will (…)