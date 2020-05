Betrunkener beißt Polizisten in Mittelfranken in Wade

Nürnberg (dpa/lby) – Ein Betrunkener in einem Obdachlosenlager in Mittelfranken soll einen Polizisten in die Wade gebissen haben. Der 36-Jährige habe Zeugen zufolge zuvor um sich geschlagen und einem 35-Jährigen im Streit eine Platzwunde am Kopf zugefügt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten den von zwei Männern festgehaltenen Angreifer am Boden fixiert hätten, habe er sie beleidigt, Todesdrohungen ausgestoßen und zugebissen. Der verletzte Polizist sei ambulant behandelt worden, hieß es weiter. Der 36-Jährige wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Warum es am späten Samstagabend zu dem Streit in Nürnberg kam, war zunächst unklar.