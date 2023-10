Betrunkener bedroht Bahnmitarbeiter

Ein betrunkener Mann hat einen Bahnmitarbeiter in Oberbayern bedroht. Der 51-Jährige ärgerte sich nach Angaben der Bundespolizei vom Montag womöglich über die Verspätung des Zuges, als er den Lokführer am Sonntag am Bahnhof in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München) verbal attackierte und bedrohte.

Das könnte Sie auch interessieren

Paar streitet in Zug: Mann greift ein und wird attackiert

Weil er versucht hat, ein streitendes Paar auf einer Zugfahrt in Oberbayern zu trennen, ist ein 54-Jähriger gewürgt und (…)

Mann bedroht Zugbegleiterin mit Messer und Gabel: Nothalt

Ein betrunkener Fahrgast soll im Speiseabteil eines Fernzugs von Wien nach Innsbruck eine Zugbegleiterin mit Bordbesteck bedroht und (…)

Prozess um Mord an Studentin soll bis Weihnachten dauern

Ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer Studentin in Aschau im Chiemgau muss sich vom Donnerstag (12. Oktober) kommender Woche an ein (…)

Dreimal Feuer nahe Gewerbegebiet: Verdacht auf Brandstiftung

Mehrere Feuer an verschiedenen Stellen in und bei Polling (Landkreis Mühldorf am Inn) haben am Montag Feuerwehr und (…)

Vier Verletzte bei Feier in Arbeiterunterkunft in Oberbayern

Bei einer Feier in einer Arbeiterunterkunft in Oberbayern sind vier Menschen verletzt worden. Anwohner hatten die Beamten am (…)

Mann vergewaltigt 32-Jährige in Münchner Park

Ein 28-Jähriger hat in München eine 32-jährige Frau in einem Park vergewaltigt. Beamte nahmen den Mann noch in (…)