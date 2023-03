Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf der A9

Ein betrunkener Autofahrer hat einen Unfall auf der A9 mit einem Verletzten verursacht. Der 40-Jährige war nahe Lauf an der Pegnitz mit hoher Geschwindigkeit in ein Auto vor ihm gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher kam am Samstagabend ins Schleudern und prallte gegen die Betonwand auf der linken Seite der Fahrbahn. Hierbei wurden Fahrzeugteile quer über die Autobahn verteilt.

Der Fahrer des anderen Autos erlitt ein Schleudertrauma und wurde medizinisch versorgt. Die Polizisten brachten den augenscheinlich betrunkenen 40-Jährigen mit auf die Wache. Hier habe er sich aggressiv gegenüber den Beamten verhalten. Ein anschließender Bluttest ergab 1,6 Promille.