Betrunkene Frau dreht durch: Polizist in Lichtenberg verletzt

Polizisten müssen dieser Tage einiges einstecken. Am Wochenende gabs bayernweit ausufernde Partys, die die Beamten auflösen mussten. Einige Feiernde haben mit Gewalt reagiert. In Augsburg flogen unter anderem Flaschen.

Ein Polizeibeamter in Lichtenberg hat am Freitag bei einem Rettungseinsatz ebenfalls Schläge kassiert. Eine 24-Jährige sollte mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Dagegen hat sie sich gewehrt und dem Polizisten ein geschwollenes Auge verpasst, sein Hemd zerrissen, in dessen Arm gebissen und dessen Brille zerstört. Von deren Freundin musste sich der Polizist auch noch Beleidigungen anhören. Gegen beide Frauen laufen nun Ermittlungen.