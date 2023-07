Betrunkene Autofahrerin beißt Polizist bei Kontrolle

Eine Frau hat in der Nacht zum Sonntag in Niederbayern einen Polizisten verletzt, nachdem sie alkoholisiert am Steuer erwischt wurde. Bei der Routinekontrolle in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) stellten die Beamten fest, dass die 35-Jährige deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde daraufhin in den Streifenwagen gebracht, wo sie plötzlich aggressiv wurde und einen Polizisten in die Hand biss.

Der Beamte erlitt eine leichte Verletzung. Die Frau musste den Angaben zufolge eine Blutprobe und anschließend ihren Führerschein abgeben. Sie müsse sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter Trunkenheit im Straßenverkehr, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.