Betrunken und zu schnell: Beifahrer in Lebensgefahr

Bodenkirchen (dpa/lby) – Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Niederbayern ist ein 19-jähriger Beifahrer aus dem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Der betrunkene Fahrer im Alter von 21 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Die beiden jungen Männer waren am frühen Freitagnachmittag in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) zu schnell unterwegs, so dass der Wagen ins Schleudern kam.

Das Heck des Autos prallte gegen Bäume am Straßenrand, der Beifahrer war nicht angeschnallt. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus. Der Fahrer war nicht nur betrunken, sondern hatte auch Betäubungsmittel in seinem Wagen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden jedoch keine weiteren Drogen gefunden, wie die Polizei weiter mitteilte.