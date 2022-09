Betrunken in Selb: Mann greift Kinder mit Müllgreifer an

Am Abend hat ein amtsbekannter 27-Jähriger in der Selber Schillerstraße eine Gruppe von Kindern mit einem „Müllgreifer“ angegriffen. Der stark betrunkene Mann zeigte sich auch gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig und aggressiv. Die Polizisten mussten den 27-Jährigen in Gewahrsam nehmen, um weitere Straftaten seinerseits zu verhindern. Dabei setzte sich der Betrunkene allerdings mit Schlägen und Tritten zur Wehr. Einem Beamten hat er sogar in den Oberschenkel gebissen. Er hat zudem immer wieder geschrien, dass er Adolf Hitler sei und alle Beamten vergasen wolle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus, kam der 27-Jährige in die Zelle. Laut Polizeibericht ist es ihm nicht gelungen, eines der Kinder zu verletzen. Trotzdem muss er sich unter anderem wegen Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.