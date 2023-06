Schockanrufe, falsche Polizisten, falsche Whatsapp-Nachrichten: Beinahe täglich gibt es Meldungen von neuen Betrugsmaschen in der Region. Die sind oft auch erfolgreich, die Opfer sind in vielen Fällen Senioren. Im Mehrgenerationenhaus in Wunsiedel findet morgen früh eine Veranstaltung statt, die über solche Betrugsmaschen informieren soll. Von 9:30 Uhr bis 11 Uhr informiert euch dort die Polizei.

Die Veranstalter bitten um Anmeldung:

Telefon: 09232/602107

Mail: mgh@wunsiedel.de