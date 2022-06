Betrugsmasche aufgedeckt: Verbraucherzentrale Auerbach rettet 1.000 Euro

Betrugsmaschen am Telefon haben seit Beginn der Corona-Pandemie Hochkonjunktur. Da wir so viel Zeit zuhause verbringen mussten, hatten (…)

Aktuell läuft in Deutschland der Zensus, also eine Bevölkerungs- und Wohnungszählung. Interviewer erheben Daten zu Alter, Schulbildung (…)

Es gibt Städte, in denen kommt es regelmäßig zu irgendwelchen Straftaten. In anderen Orten lebt es sich dagegen ruhiger, zum Beispiel (…)

Himmelkron: LKW-Fahrer verbrennt in Führerhaus

An der Rastanlage Himmelkron an der A9 ist ein LKW-Fahrer am Samstag (21.05.) in seinem Führerhaus verbrannt. Nach bisherigen (…)