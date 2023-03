Betrug übers Handy: Mann aus Naila überweist mehrere tausend Euro

Wenn Sohn oder Tochter per SMS oder Whatsapp um richtig viel Geld bitten, dann ist Vorsicht geboten. Ein Mann aus Naila ist so am Mittwoch mehrere tausend Euro losgeworden. Der angebliche Sohn hatte ihn übers Handy angeschrieben und gemeint, er könne eine Rechnung nicht bezahlen. Der Vater hat nicht bemerkt, dass er Betrügern aufgesessen war und hat das Geld überwiesen.

Die oberfränkische Polizei warnt deshalb nochmal eindringlich vor solchen Maschen. Bleibt misstrauisch und nehmt im Gegenzug Kontakt zu Angehörigen auf, wenn ihr über eine unbekannte Nummer kontaktiert werdet. Wenn ihr bereits Geld überwiesen habt, gebt der Bank bescheid und erstattet Anzeige. Fremde Nummern solltet ihr nicht einfach in euren Kontakten speichern. Den Chatverlauf aber nicht löschen – den kann die Polizei für Ermittlungen brauchen!