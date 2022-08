Betrug über Messenger: Warnung & Tipps der Polizei

„Hallo Mama, hallo Papa…“ – wer so persönlich und direkt über einen Messengerdienst angeschrieben wird, kommt vielleicht nicht so schnell darauf, dass dahinter eine Betrugsmasche stecken könnte. Die oberfränkische Polizei warnt aktuell aber davor. In den vergangenen Tagen haben Betrüger so Geld bei zwei Männern aus Hof und Lichtenfels und einer Frau aus Pegnitz ergaunert. Mehrere tausend Euro sind die Betroffenen los geworden.

Die Täter gingen meistens gleich vor: Sie haben sich per Textnachricht als Tochter oder Sohn ausgegeben und angegeben, dass sie ihr Handy verloren und somit eine neue Nummer hätten. Dabei täuschten sie eine Notlage vor und haben Geld überwiesen bekommen.

Die oberfränkische Polizei warnt vor dieser Betrugsfalle und bittet darum, insbesondere ältere Angehörige darüber aufzuklären. Außerdem hat sie Tipps. Unter anderem gaben die Betrüger oft vor einen Wasserschaden am Handy zu haben und deshalb der Lautsprecher kaputt sei.

Die Polizei rät: