Betrug: Seniorin verliert Fünfstelligen Betrag

Fast alle haben durch die Corona-Krise einen ordentlichen Dämpfer hinnehmen müssen, einige wenige sind aber gerade dadurch richtig aufgeblüht. Viele Betrüger haben die Corona-Krise zum Beispiel genutzt, sich neue Maschen auszudenken. Aber auch die altbekannten fruchten zurzeit. So hat eine ältere Dame gestern über 10.000 Euro an Enkeltrick-Betrüger verloren. Die Frau aus Weißdorf hatte am frühen Nachmittag einen Anruf von ihrer vermeintlichen Enkelin bekommen: die junge Frau habe einen Verkehrsunfall gehabt und brauche nun Geld, um einer Gerichtsverhandlung zu entgehen. Kurz darauf kam ein Unbekannter und holte die wohlgemeinte Finanzspritze ab. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein, habe dunkle Haare und darüber eine Schirmmütze gehabt. Wer ihn gestern in Weißdorf gesehen hat, soll sich bitte bei der Polizei melden. Die warnt auch nochmal, keinen fremden Personen Geld auszuhändigen.