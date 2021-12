Betrug in Schwarzenbach: Rentnerin übergibt Bankkarte

Die Masche ist immer wieder ähnlich und immer wieder fallen hilfsbereite Senioren darauf rein. So ist es vergangene Woche auch einer 77 Jahre alten Frau in Schwarzenbach an der Saale gegangen. Bei ihr hat ein Betrüger angerufen, der sich als Polizist ausgegeben hat und behauptete, dass die Rentnerin in Gefahr sei und ihr Geld in Sicherheit bringen müsse. Daraufhin übergab sie ihre Bankkarte mit der dazugehörigen PIN an einen unbekannten Mann. Nachdem von ihrem Konto ein vierstelliger Betrag verschwunden ist, rief die Frau die echte Polizei an. Der Abholer trug dunkle Kleidung, eine schwarze Maske und eine blaue Baseball-Kappe. Die Kripo Hof sucht jetzt nach Zeugen, die am vergangenen Mittwoch im Schäfereiweg und am Bahnhofsplatz in Schwarzenbach verdächtige Personen gesehen haben. Die Polizei warnt nochmal ausdrücklich davor, sensible Daten am Telefon rauszugeben und Wertgegenstände an unbekannte Menschen zu übergeben.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

trug dunkle Kleidung und eine blaue Baseball-Mütze

hatte eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung im Gesicht

war mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Schuhen und weißen Socken bekleidet

Die Kripo Hof ermittelt in dem Fall und warnt eindringlich vor der Betrugsmasche.

Seid misstrauisch bei Anrufen, die eure finanzielle und/oder persönliche Situation betreffen.

Lasst euch nicht von einer vertrauenserweckenden Rufnummer auf dem Display in die Irre führen.

Gebt niemals sensible Daten am Telefon heraus, auch wenn der Anrufer ein berechtigtes Interesse geltend macht oder vertrauenswürdig wirkt.

Im Zweifel sucht ein persönliches Gespräch oder kontaktiert eure örtliche Polizeidienststelle.

Gebt eure Wertgegenstände nicht an unbekannte Personen heraus.

Kripo Hof Tel.-Nr.: 09281/7040