Betrug auf Baustellen: IG BAU fordert mehr Zollkontrollen

Es ist nicht neu, dass auf Baustellen oft nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt plädiert in einer aktuellen Mitteilung nun auch für „saubere Baustellen in Hof“. Allein im ersten Halbjahr 2022 habe das Hauptzollamt Regensburg rund 190 Ermittlungsverfahren im Baugewerbe eingeleitet. Es ging um illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen den Mindestlohn. Die Schadenssumme durch nicht gezahlte Steuern und Sozialabgaben belaufe sich demnach auf etwa 54.000 Euro. Die IG BAU in Oberfranken fordert daher deutlich mehr Kontrollen und eine stärkere Präsenz des Zolls auf den Baustellen. Neben verstärkten Kontrollen durch den Zoll wünscht sich Uwe Behrendt, Bezirksvorsitzender der IG BAU, ein „Sündenregister für Schwarzarbeit“. In dem sollen die Betriebe aufgelistet sein, die illegale Beschäftigung und Lohndumping betreiben.