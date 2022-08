Betrug am Telefon: Oberfränkische Polizei verstärkt Präventionsarbeit

Fast jeden Tag bekommen wir aus Oberfranken eine Meldung über einen Telefonbetrug. Gerade die Zahl der Schockanrufe hat im Laufe eines Jahres deutlich zugenommen. Sie stieg von 41 auf fast 700. Teilweise erbeuten die Betrüger damit hohe Geldsummen. Polizei und Medien warnen regelmäßig vor der Masche. Das scheint aber nicht genug zu sein. Die oberfränkische Polizei will ihre Präventionsarbeit deshalb verstärken. Nach einem Kuvert mit plakativen Tipps in den Banken, gibt es fortan auch ein Instrument für das eigene Zuhause. Es handelt sich um einen Präventions-Klappaufsteller samt Infobroschüre. Zudem unterstützen mehrere Städte und Gemeinden die Arbeit der Polizei. Nun hat auch Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla ihre Unterstützung zugesichert. Am Nachmittag (12.15 Uhr) lädt sie zum oberfrankenweiten Start der Aktion ins Rathaus ein.