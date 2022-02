Betrug am Jobcenter und Mindestlohnverstoß: Zöllner enttarnen dreisten Bauunternehmer aus dem Landkreis Wunsiedel

Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Regensburg haben Verstöße eines Bauunternehmers aus dem Landkreis Wunsiedel aufgedeckt. Der 42-jährige hat in einem Zeitraum von rund vier Jahren einen Großteil seiner Arbeiter weder bei den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern angemeldet, noch den gesetzlichen Mindestlohn gezahlt. Der Mann ist bundesweit in verschiedenen in- und ausländischen Firmen tätig gewesen. Gleichzeitig hat der Mann Leistungen vom Jobcenter erhalten. Auf Baustellen seiner Firmen haben die Zöllner unter anderem ungeöffnete Briefe und Aufzeichnungen zu abgewickelten Aufträgen der Arbeitnehmer gefunden. Der Bauunternehmer muss sich nun wegen hinterzogener Sozialversicherungsbeiträge und des Betrugs am Jobcenters verantworten. Außerdem erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 138.000 Euro.