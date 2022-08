Betrügerische Anrufe: Warnung der Polizei Naila

Mit einer Flut von betrügerischen Anrufen hatte es die Polizei in Naila gestern (MO) zu tun. Insgesamt 16 Anrufe falscher Polizeibeamter haben Bürger dort gemeldet. Mit Sätzen wie „Hier spricht die Polizei, in Ihrer Straße wurden Einbrecher festgenommen“ wollten die Anrufer ihre Opfer in Angst versetzen und ihnen vorspielen, dass ihr Geld zuhause und sogar auf der Bank nicht sicher ist. Mit der Masche wollten sie außerdem Informationen über Geld und Wertsachen der Angerufenen herausfinden.

Die Polizei warnt davor, am Telefon Auskunft über Vermögen und Wertgegenstände an Fremde zu erteilen. Die Anrufer melden sich meist mit unterdrückter Nummer oder nutzen eine Technik, die die 110 oder eine Nummer der örtlichen Polizei anzeigt. Im Zweifelsfall könnt ihr euch rückversichern und Rücksprache mit der richtigen Polizei bei euch halten.

Auskunft über Polizeiinspektion Naila unter der Telefonnummer 09282/97904-0. Präventionsmaterial liegt ebenfalls dort aus und wird bei Bedarf gerne ausgehändigt.