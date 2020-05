Betrüger unterwegs: Telefonrechnungen bekommen und Ebay Account gehackt

In der Region sind Betrüger unterwegs. Zum einen hat ein Rentner aus Schirnding Anzeige erstattet, weil er von verschiedenen Firmen Rechnungen für Telefondienstleistungen bekommen hat, die er nie in Anspruch genommen hat. Es soll sich dabei wohl um die Masche eines bekannten Täterpärchens aus Fulda handeln, wo der Fall auch weiter bearbeitet wird. Zum anderen hat eine Marktredwitzerin Anzeige erstattet, weil ihr Ebay-Account gehackt wurde. Der unbekannte Täter hat einen Rasenmähroboter zum Verkauf reingestellt. Ziel des Täters war wohl, dass ein Käufer auf das Angebot hereinfällt, die Ware bezahlt, aber nie bekommt, heißt es von der Polizei. Da der Täter auch das Passwort geändert hat, ist die Frau nicht mehr an ihren Account rangekommen. Das Ebay Konto wurde deshalb gesperrt.