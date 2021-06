Betrüger in Thiersheim: Frau übergibt Schmuck und Bargeld

Die Masche ist immer die gleiche: Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupten, dass es in der Nähe mehrere Einbrüche gegeben hätte. Deshalb müssten sie dringend die Wertsachen abholen und in Sicherheit bringen. Eine Seniorin aus Thiersheim ist darauf Donnerstagnacht reingefallen. Sie übergab einem unbekannten Mann Schmuck und Bargeld im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags. Die Kripo Hof sucht jetzt nach Zeugen.

Tel.: 09281 704-0

Die oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps; informiert bitte auch eure älteren Verwandten und Bekannten: