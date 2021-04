Betrüger in Hof unterwegs: Senior übergibt viel Geld

Der Trick läuft immer etwas anders ab – ist im Prinzip aber immer der Gleiche. Betrüger haben einen Senior in Hof um einen größeren Geldbetrag gebracht. Gestern Vormittag hat ihn ein Mann angerufen, der sich als Polizist ausgab. Angeblich habe seine Tochter einen Unfall gebaut und dabei die Mutter von zwei Kindern getötet. Damit die Tochter wieder freikommt, müsse er eine größere Geldsumme zahlen. Am Mittag holte dann eine Frau den Geldbetrag an der Haustür am Südring ab und verschwand. Die Kripo Hof bitte jetzt um Hinweise. Die Frau ist etwa 30 Jahre alt, 1 Meter 70 groß, trug schwarze Kleidung und hatte möglicherweise eine Kopfbedeckung auf.

Die Polizei warnt nochmal eindrücklich davor, unbekannten Menschen Geld zu geben. Die echte Polizei würde niemals am Telefon Geld fordern.

Die Kriminalbeamten fragen:

Wer hat am Montag, etwa zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, Wahrnehmungen in der Straße „Südring“, zwischen der Wilhelm-Kohlhoff-Straße und dem Krötenhofer Weg, gemacht?

Wem ist die oben beschriebene Frau aufgefallen?

Wer kann Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.

Die Oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps; informiert bitte auch eure älteren Verwandten und Bekannten: