Betrüger geben sich als Polizei aus: Mann bei Geldübergabe festgenommen

In letzter Zeit passiert es öfter, dass ältere Menschen Anrufe von Betrügern bekommen, die sie um ihre kompletten Ersparnisse bringen wollen. Im März hat es eine 67 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Tirschenreuth getroffen. Angebliche Polizisten erklärten, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gebe. Um ihr Geld und ihre Wertsachen zu retten, solle die Dame sie an die Polizei übergeben. Die Frau hob daraufhin auch einiges auf ihrer Bank ab. Durch einen Hinweis war die echte Polizei aber zur Stelle und konnte den Mann, der die Sachen an ihrer Tür abholen sollte, festnehmen. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass sie niemals Geld am Telefon fordern würde. Bei solchen Gesprächen am besten sofort auflegen und lieber nochmal über die 110 nachfragen.