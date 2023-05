Betrüger erbeuten mit Schockanrufen hohe Summen

Mit Schockanrufen haben Betrüger zwei Senioren aus Bamberg um hohe Geldbeträge gebracht. Ein 83-Jähriger übergab am Mittwoch Bargeld und Gold im Wert einer niedrigen sechsstelligen Summe an einen angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichts, wie die Polizei berichtete.

Die Täter gaben sich am Telefon als Amtspersonen aus und behaupteten, ein Angehöriger hätte eine Frau totgefahren. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, müssten sie eine hohe Kaution zahlen. Die Betrüger setzten ihre Opfer den Angaben zufolge unter Zeitdruck und forderten sie auf, das Geld an einen Unbekannten zu übergeben. Der 83-Jährige glaubte den Betrügern. In zweiten Fall übergab eine 80-Jährige bereits am Dienstagmittag einen mittleren fünfstelligen Betrag in Bamberg.